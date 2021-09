Dolfinarium mag dolfijnen alleen verkopen aan China als dierenwelzijn in orde is

Als het aan het Dolfinarium ligt, gaan de dieren naar het Hainan Ocean Paradise in China. Kamerleden en dierenwelzijnsorganisaties hebben daar bezwaar tegen omdat de dieren in China zullen worden ingezet om publiek te vermaken met shows. Ook zouden de omstandigheden in het Chinese park tekortschieten.

Controleren

Volgens minister Schouten is het aan het Dolfinarium zelf om te controleren of het park in China aan de Nederlandse eisen voldoet. Bij twijfel kan de Raad voor Ondernemend Nederland nader onderzoek laten verrichten. Schouten schrijft dat ze de benodigde vergunning alleen weigert als het Chinese park niet aan de eisen voldoet.