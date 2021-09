Dit is de creatieve oplossing waar Johan Remkes op doelt om de formatie te redden

Geen primeur

Helemaal nieuw is zo'n deels extraparlementair kabinet niet. In de jaren 70 werd ons land ook bestuurd door zo'n kabinet. Wester: "Het toenmalig kabinet-Den Uyl bestond uit PvdA, D66 en PPR en werd toen aangevuld met bewindslieden van de partijen ARP en KVP. De laatste partijen maakten dus geen deel uit van het kabinet, maar gedoogden het min of meer vanwege de partijgenoten die er zitting in hadden."

Dat kabinet regeerde in een roerige periode van grote polarisatie en veranderingen in de samenleving. "Ook in een periode van internationale spanning tussen Oost en West en in het Midden-Oosten. Dat kabinet overleefde menige crisis. Zoals de oliecrisis, treinkapingen in eigen land en de Lockheed-affaire rond Prins Bernhard die het land bijna in een constitutionele crisis stortte waarbij de toekomst van de monarchie op het spel stond."

Toch liep het uiteindelijk niet goed af met dat extraparlementaire kabinet. "Uiteindelijk viel het een paar maanden voor de verkiezingen over kwesties waarbij het ging over de onteigening van grond. Ook vandaag de dag is dat onderwerp weer actueel vanwege de grondonteigening van de boeren."