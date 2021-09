Remkes: geen doorbraak in formatie, woensdag gaat overleg verder

Weinig zeggen

De hoofdrolspelers wilden weinig zeggen. VVD-leider Mark Rutte zei alleen: "Het waren goede gesprekken, maar we zijn niet klaar". Wat er tijdens het tien uur durende overleg allemaal is besproken, zal volgens Rutte 'later duidelijk worden'.

Wel ging het volgens hem vooral over de vraag 'wie met wie' gaat samenwerken in een coalitie.

Intensief gesprek

D66-leider Sigrid Kaag sprak van een 'heel intensief gesprek' en dat het heel nuttig is geweest. Ze zei dat ook het opheffen van hun blokkade tegen de ChristenUnie was besproken. Ze wilde niet speculeren hoe het nu verder moet. Wel benadrukte ze dat ze 'altijd optimistisch' is.

CDA-leider Wopke Hoekstra noemde het 'goede inhoudelijke en constructieve gesprekken.'