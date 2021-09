VVD: 'Amalia moet troon behouden als ze met een vrouw zou trouwen'

Huwelijk

De VVD-Kamerleden vroegen vandaag in een brief aan Rutte: "Vindt u dat dit past bij de normen en waarden van Nederland anno 2021?" Ook wil de VVD weten in hoeverre kinderen die voortkomen uit een huwelijk tussen een troonopvolger en een partner van hetzelfde geslacht in aanmerking komen voor het koningschap.

Premier Rutte, verantwoordelijk voor het koninklijk huis, wordt gevraagd binnen een twee weken antwoord te geven op de vragen.