Kaag praat met ChristenUnie, maar: 'Dat is nog geen doorbraak'

2. Kunnen we het toch zien als een doorbraak?

De Tweede Kamerverkiezingen zijn nu ruim een halfjaar geleden en al die tijd zit de formatie muurvast. Volgens Wester is dit nog geen doorbraak. "Daarvoor is het nog te vroeg. Als nu opnieuw de variant van een minderheidskabinet wordt verlaten en er weer met zes partijen gepraat gaat worden, begint alles weer van voor af aan en is het tempo van de formatie weer ver te zoeken.

Ik ben heel benieuwd of informateur Remkes daar weer aan wil beginnen. Het is in ieder geval niet zijn opdracht, want dat was onderzoek te doen naar een minderheidskabinet."