Mona Keijzer verlaat landelijke politiek na ontslag als staatssecretaris

Frits Wester: 'Opluchting over haar vertrek'

Het vertrek van Mona Keijzer was eigenlijk onvermijdelijk, zegt politiek commentator Frits Wester. "Hoe kun je nog verder in een fractie waarin zoveel vragen over je optreden bestaan? Uit het kabinet gezet worden omdat je de eenheid van beleid, de basis van het bestel, doorbreekt en dan in dezelfde fractie onder leiding van Wopke Hoekstra verder dat was niet meer te doen."

Binnen de CDA-fractie was er de hoop dat ze het afgelopen weekeinde zelf deze stap zou zetten, zegt Wester. "Naar buiten toe klinken woorden van teleurstelling, maar er is in werkelijkheid opluchting over haar vertrek. Binnen de partij is er al langer veel onvrede over haar optreden. Zoals ook het feit dat ze zich opnieuw weer als kandidaat in de lijsttrekkersverkiezing had gemengd."