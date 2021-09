De Jonge: knuffelen mag morgen weer, maar schud nog even geen handen

"We hebben zoveel moeite met elkaar gedaan om hier met elkaar te komen. Het is een feestdag", zei De Jonge. Daar staat wel tegenover dat iedereen vanaf 13 jaar de CoronaCheck-app nodig heeft om binnen te komen in alle horeca (behalve afhaalrestaurants) en bij evenementen.

Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, erkent De Jonge. "Maar als je wilt mopperen, mopper dan op het virus. Of desnoods op mij. Maar ga niet mopperen tegen iemand bij de deur die om een bewijs vraagt."