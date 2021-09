Miljoenen voor wijkagenten en leraren: 'Hard nodig, verdien 2500 euro per maand'

"Ik geef al 19 jaar les op meerdere basisscholen in de regio Nijmegen. Dat wij als leraren vaak in het nieuws komen omdat we meer geld willen, daar baal ik ook van. Voor de duidelijkheid: ik ben ontzettend trots op mijn werk.

Het is machtig mooi om de twinkeling in de ogen van die kinderen te zien. Je kunt ook echt wat voor ze betekenen en bijdragen aan hun toekomst. Maar daar hoort ook een eerlijke beloning tegenover en die is er al jaren niet."

Niet meer groeien

Als onderwijzer groeit ze al jaren niet meer in salaris. En tussen de salarissen van leraren in het basis - en middelbaar onderwijs zit een flinke kloof. Om dat gat te dichten is 900 miljoen euro nodig. Het wordt 500 miljoen euro. Een eerste, goede stap om de kloof kleiner te maken, vindt Sharon.

"De kloof is al jaren groot: enkele honderden euro's per maand scheelt het. In het basisonderwijs kun je ook heel moeilijk doorgroeien. Dat is toch gek, want we hebben allemaal dezelfde vooropleiding. Er moet geen verschil zijn in waardering tussen een leraar die voor twintig kinderen voor een groep 3 staat, of een wiskundeleraar in een havo 4-klas."

Sharon hoopt op één belangrijk ding. "Het lerarentekort is al jaren enorm. Door betere salarissen wordt ons vak aantrekkelijker. Ik hoop van harte dat meer jongeren de komende jaren voor dit prachtige vak gaan kiezen."