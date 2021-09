Boosheid omdat kabinet burger laat opdraaien voor hogere zorgsalarissen

Verdediging Rutte

De verdediging van demissionair premier Rutte dat het 'aan de systematiek ligt', kon ook op weinig begrip rekenen. Een deel van de verhoging (ongeveer 40 procent) moet vanuit de zorgverzekeringswet worden gefinancierd, en kan dus niet van buiten, zei Rutte.

"Dat is gewoon de wet. Je kan daar niet zomaar van afwijken, daar zijn allerlei redenen voor. Hoe het overige deel wordt betaald, daar 'moeten we uit zien te komen', stelt Rutte. Verhoging van de winstbelasting (officieel de vennootschapsbelasting) sluit hij daarbij niet uit.

'We laten ons piepelen'

SP-leider Marijnissen nam hiermee geen genoegen. Linkse partijen willen de loonsverhoging betalen door de winstbelasting voor bedrijven op te schroeven. "Ik weet niet waar deze demissionaire minister-president de arrogantie vandaan haalt om dit zo naast zich neer te leggen", zei Marijnissen.

"We laten ons gewoon piepelen", meent PVV-leider Geert Wilders. "U voert de motie gewoon niet uit als u niet uitlegt hoe die moet worden betaald." Een voorstel van Wilders om direct te stemmen over een motie van afkeuring of wantrouwen tegen Rutte over deze kwestie, kreeg geen steun van de Kamer.