Kabinet geeft gas bij stimulering elektrische auto: tientallen miljoenen extra

Ook ondernemers

Ook gaat 28 miljoen euro naar een potje waarmee ondernemers een schone bestelbus kunnen kopen. Ondernemers kunnen nu al tot 5000 euro subsidie krijgen bij de overstap naar een bestelbus die elektrisch of op waterstof rijdt.

In aanloop naar 2025 mogen steden zones aanwijzen waar alleen schone bestelbussen mogen rijden. In de jaren 2023 en 2024 trekt het kabinet daarom extra geld uit om de overstap naar zo’n elektrische of waterstofbestelbus voor de timmerman, pakketbezorger of glazenwasser aantrekkelijker te maken.