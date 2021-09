Rutte verwacht binnenkort doorbraak in de formatie

Begrip voor irritatie

Rutte wilde verder weinig zeggen, of vragen beantwoorden over de formatie. Het bekende refrein van de afgelopen maanden klonk ook nu weer. Het zou niet 'bevorderlijk' voor het proces zijn als hij er dingen in de openbaarheid over zegt, aldus de premier, die wel erkende dat deze opstelling 'heel irritant' moet zijn voor mensen.

"Ik snap het, dat mensen heel geïrriteerd zijn over het feit dat er nog steeds geen kabinet is."

Top D66

Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politiek de afgelopen tijd is gekelderd. Rutte zegt dat dat 'zijn gevoel van verantwoordelijkheid raakt', maar wil er verder niet al te lang bij stilstaan. "We moeten het oplossen."

Ook in de top van D66 verwacht men een doorbraak. Gevraagd naar het waarom zegt een invloedrijke D66'er: "Omdat het zo niet langer kan. Er moet bewogen worden. Door alle partijen. Ja dat geldt ook voor D66."

Turbulente week

Een half jaar na de verkiezingen zit de formatie nog altijd muurvast. Informateur Johan Remkes nam dit weekend het initiatief voor het overlegweekend na een turbulente week in Den Haag, maar dat heeft nog geen doorbraak opgeleverd in de kabinetsformatie.

Na volgende week maandag praten de partijen verder, onder leiding van informateur Remkes.