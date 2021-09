Versprekingen Willem-Alexander in de troonrede: 'Hij was duidelijk gespannen'

Hoe vaak Willem-Alexander de troonrede oefent, is niet bekend. "Hij zal ongetwijfeld geoefend hebben. Maar hoe lang en hoe vaak, ook daar worden geen uitspraken over gedaan."

Hoog in zijn adem

David van der Meulen van 'Speak to Inspire' geeft training in het voordragen van speeches. Ook hij hoorde redelijk wat versprekingen uit de mond van de koning. "Vooral in het begin. Je merkte dat de koning wat hoog in zijn adem zat en een droge mond had. Hij was duidelijk wat gespannen. Ga er ook maar aanstaan: voor zo'n zaal, in zo'n grote stoel met al die mensen voor je."

Volgens Van der Meulen herpakte de koning zich daarna enigszins. "Hij hield de rust en ging verder met het verhaal vertellen. Hij kwam daar ook wel beter in. Ook al waren er hier en daar versprekingen."