PvdA en GroenLinks willen niet over begroting praten met VVD'er Sophie Hermans

Ook dit weekend kwam er tijdens de heisessie op een landgoed in Hilversum geen doorbraak in de vastgelopen formatie. Het enige resultaat was dat er gekeken ging worden of sommige partijen bereid zijn om de begroting voor volgend jaar aan te passen en te steunen.

Rutte zei dat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans op zoek zou gaan naar partijen in het 'politieke midden', zoals PvdA en GroenLinks, om te zoeken naar die steun voor de begroting en extra plannen.

Weinig zin

Maar de linkse partijen PvdA en GroenLinks gooien de deur daarvoor vandaag dicht. Tijdens een speciaal persmoment laten de twee partijen weten daar geen zin in te hebben: "We gaan niet achter de schermen praten en onderhandelen met Sophie Hermans. Als we dat doen, doen we dat gewoon in de Tweede Kamer", zei Jesse Klaver (GroenLinks).

De ChristenUnie laat weten zich wel constructief te willen opstellen.