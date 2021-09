Opnieuw sobere Prinsjesdag met weinig goed nieuws voor onze portemonnee

Economie floreert

Ondanks de coronacrisis gaat het economisch naar verhouding ongelooflijk goed met ons land, zegt Wester. "De economie floreert als een tierelier. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Het afgelopen jaar was er ook een behoorlijke koopkrachtstijging van mensen die een baan hebben."

Wat voelen we daar van in onze portemonnee? Vrijwel niets, zegt Wester. "In de begroting die het kabinet nu heeft opgesteld is de koopkrachtstijging vrij gering of nul voor iedereen. Maar vergeet niet: het is een begroting die opgesteld moet worden, maar ook eentje die beperkt is in de tijd."

De video hieronder legt uit wat de koopkrachtplaatjes zeggen over jouw financiële toekomst.