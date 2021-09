'Isolatie huizen gaat te traag en is voor velen onbetaalbaar'

Klimaatakkoord

Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat de isolatie van woningen in Nederland drie keer zo snel gaat. Dat is nodig omdat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen duurzaam moeten zijn.

Het is een van de redenen dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en GroenLinks-leider Jesse Klaver ruim een jaar geleden het kabinet opriepen te komen met een nationaal isolatieprogramma. Hun motie haalde een meerderheid in de Tweede Kamer, maar er gebeurde tot op heden niks mee.

Coalitie

De drie politieke partijen hebben een coalitie gevormd met een groot aantal maatschappelijke partijen. Het gaat om de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie, Natuur en Milieu, de Consumentenbond, Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en de koepel van erkende isolatiebedrijven VENIN. Gezamenlijk presenteren zij vandaag hun manifest. Ze hopen dat nog veel meer partijen zich bij de coalitie aansluiten.

Het manifest moet vooral worden gezien aan een oproep aan het toekomstige kabinet om de portemonnee te trekken voor woningisolatie. Het huidige demissionaire kabinet gaat de boel niet meer op de schop gooien. Een nationaal isolatieprogramma gaat miljarden aan overheidsgeld vergen.