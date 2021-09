Gratis kinderopvang 'kwestie van tijd'

Wat kost dat?

Wat kost dat? De kosten voor vier dagen gratis opvang per week voor zowel werkenden als niet-werkenden worden geraamd op 5,5 miljard euro per jaar, berekende het Centraal Planbureau (CPB) vorig jaar op verzoek van de ministeries voor Onderwijs en Sociale Zaken. Een aparte studie naar gratis opvang voor alleen werkenden is niet gedaan.

Het wordt natuurlijk niet gratis, zegt Wester. "Niets is gratis. We gaan dit met z'n allen via de belastingen betalen."

Meer vrouwen gaan werken

Er zijn meerdere redenen waarom politieke partijen gratis opvang willen voor kinderen tot en met 4 jaar. Zo zorgt gratis kinderopvang ervoor dat ouders (en dan met name vrouwen) meer gaan werken. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Ouders krijgen er weliswaar zeeën van tijd bij die ze kunnen gebruiken om te werken, maar door de kosteloze opvang verdwijnt ook de noodzaak om geld te verdienen, concludeerde het CPB in dezelfde studie.

In Zweden is de kinderopvang vrijwel gratis voor werkende ouders. In Zweden werkt eenderde van de vrouwen parttime. Ter vergelijking: in ons land is dat driekwart.

Ook zou kinderopvang goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Ze zouden er socialer van worden.