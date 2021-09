Staatssecretarissen zeggen toch Kamerlidmaatschap op

De Raad van State vindt de situatie uit grondwettelijk oogpunt wel ongelukkig en geeft aan dat de Tweede Kamer de wet zou moeten verduidelijken. Om die reden hebben de drie staatssecretarissen Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten hun Kamerlidmaatschap per direct te beëindigen.

Vervangers

De drie kwamen in het demissionaire kabinet-Rutte III als vervangers van bewindspersonen die opstapten. Dat leidde tot commotie toen bleek dat ze lid bleven van de Tweede Kamer. Een lid van het kabinet kan in principe niet ook Kamerlid zijn. Uitzondering op die regel zijn bewindspersonen die in een demissionair kabinet zitten na verkiezingen.

Rechtsgeleerden vonden het dubbellidmaatschap van de drie staatssecretarissen in strijd met de grondwet omdat ze nog niet in het kabinet zaten toen het demissionair werd en ook niet op het moment dat de verkiezingen plaatsvonden. In feite zouden ze door de situatie over hun eigen voorstellen kunnen gaan stemmen in de Tweede Kamer.

Aanpassen

De Raad van State bepaalde gisteren dat het dubbellidmaatschap niet in strijd is met de grondwet omdat het artikel in de wet dat dit zou bepalen op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Als de Tweede Kamer wil dat daar verandering in komt, moeten ze de wet zelf aanpassen.