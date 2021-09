Raad van State: nieuwe staatssecretarissen mogen ook Kamerlid zijn

De Tweede Kamer had om het advies gevraagd nadat commotie was ontstaan over de benoemingen van Dilan Yeşilgöz (VVD), Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (VVD) tot staatssecretaris. Zij blijven namelijk ook lid van de Tweede Kamer, omdat hun benoeming slechts tijdelijk is, tot de komst van een nieuw kabinet.

Deskundigen

Staatsrechtdeskundigen stelden dat die dubbelfunctie in strijd is met de grondwet. De Tweede Kamer moet namelijk de regering controleren. Door de dubbelfunctie zouden de staatssecretarissen in de Kamer kunnen meestemmen over hun eigen voorstellen.