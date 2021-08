Cora van Nieuwenhuizen (VVD) stapt op als minister van Infrastructuur

Van Nieuwenhuizen was sinds 2017 minister in het kabinet Rutte III. Ze zat van 2010 tot 2014 in de Tweede Kamer en tussen 2014 en 2017 was ze lid van het Europees Parlement voor de VVD.

Stint-drama

Eind 2019 ging ze in de Tweede Kamer door het stof vanwege het stint-drama. Kamerleden eisten excuses van de minister over de fouten die haar ministerie maakte bij de toelating van het voertuig in 2011. Door een ongeval met de stint in Oss kwamen vier kinderen om het leven.

Van Nieuwenhuizen was zichtbaar ontroerd toen ze haar excuses aanbood voor de wijze waarop fouten zijn gemaakt door haar ministerie.