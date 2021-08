Angst voor fractiefusie GroenLinks en PvdA: 'Einde van partij is ingezet'

Honderden leden uiten ongenoegen

Ook hebben PvdA'ers er geen goed woord voor over dat er nog niets met de leden is besproken. "De verkiezingen zijn meer dan vijf maanden geleden. Hoog tijd om de PvdA-leden uit te nodigen met elkaar in gesprek te gaan over hoe we verder gaan", zeg senator Esther-Mirjam Sent.

Pieter Paul Slikker, kandidaat-voorzitter van de PvdA , laat weten dat er inmiddels honderden leden via de app en sociale media hun ongenoegen geuit hebben over de door rechts beraamde fusie van de PvdA en GroenLinks-fractie.