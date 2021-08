Proeve van regeerakkoord klaar: Rutte en Kaag praten maandag verder over formatie

Dit melden bronnen rondom de formatie. De proeve voor het regeerakkoord is nog geen stuk waarin VVD en D66 al precies aangeven hoe het regeerakkoord er uit moet zien. Het is in feite een praatstuk waar andere deelnemende partijen nog veranderingen in kunnen aanbrengen. Het is niet de bedoeling dat zij gaan tekenen bij het kruisje.

Partijen

D66 wil het liefst een coalitie vormen met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. De VVD zou het liefst de huidige coalitie met D66, CDA en de ChristenUnie voortzetten.

Begin volgende week moet tijdens de besprekingen ook duidelijk worden welke partijen de onderhandelingen aftrappen.

Traag

Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat het proces veel; te traag verloopt. PVV-leider Wilders wilde er een debat over voeren, maar kreeg daar geen meerderheid voor.

Kamervoorzitter Bergkamp heeft informateur Hamer wel gevraagd hoe het proces verder gaat. Vandaag liet Hamer hierop weten dat er begin volgende week verder kan worden gesproken. Dat wordt dus maandag.