Kabinet: eendaagse festivals vanaf 14 augustus onder strikte voorwaarden mogelijk

Huidige pakket loopt tot 13 augustus

Het kabinet ziet geen aanleiding voor het nemen van extra maatregelen. Het huidige pakket coronamaatregelen loopt tot 13 augustus.

De reden waarom niet alle evenementen worden toegestaan is vanwege de zorgen over de deltavariant: "De deltavariant is bijna 100 procent van de besmettingen in Nederland. We zitten nu nog 5 tot 6 keer slechter dan Duitsland."