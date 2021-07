Na felle kritiek wil kabinet soepeler ventilatie-eisen horeca terugdraaien

Hoe het kabinet de versoepelingen terug kan draaien? Eén optie is het aanpassen van de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. Een andere mogelijkheid is de ventilatie-eisen voor de horeca opnemen in de coronawet.

Rookverbod

Een van de redenen voor de oude, strenge ventilatie-eisen was het feit dat er vroeger werd gerookt in de horeca. Door het rookverbod in de horeca werden er vóór de coronacrisis vraagtekens gezet bij het belang van die strenge eisen.