Klap voor evenementenbranche, tot 1 september geen meerdaagse festivals

Lowlands

Lowlands stond gepland van 20 tot 22 augustus in Biddinghuizen en trekt 60.000 bezoekers. Een week daarna is Down the Rabbit Hole, op hetzelfde terrein. Ook dat festival gaat dus niet door, net als Mysteryland.

Het kabinet maakte eerder al bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Daarna zou het kabinet zich er opnieuw over uitspreken. De organisatie van Lowlands had ook gevraagd om duidelijkheid van het kabinet omdat de organisatie voorbereidingstijd nodig heeft.