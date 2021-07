Rutte biedt excuses aan: versoepelingen waren inschattingsfout

Horten en stoten

Het is niet de eerste fout van het kabinet, vervolgt Lambie. "De corona-aanpak gaat met horten en stoten. In de eerste golf was het kabinet veel te laat, in de tweede golf werden we opnieuw verrast en was het vaccinatieprogramma langde tijd het traagste van Europa. Wat niet helpt, is de reflex van Rutte en De Jonge om in eerste instantie te zeggen 'in een crisis worden altijd fouten gemaakt' en 'de evaluatie komt later'. Dat is de eerste reactie bij kritiek op het corona-beleid. Pas bij aanhoudende ophef gaan ze dan door het stof. Dat gebeurt nu ook weer.”

De Tweede Kamer was met reces, maar komt komende woensdag al terug voor een extra debat over de corona-aanpak. "De kritiek op de gang van zaken zal fel zijn", zegt Lambie. "Maar in alle debatten blijkt telkens dat de maatregelen zelf, gesteund worden door een grote meerderheid van de Tweede Kamer."