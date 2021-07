Kabinetten die vielen, huilende ministers, marathondebatten: eind van een tijdperk

"Ik had in mijn werkkamer een vleugel staan. Die is al weg en staat nu in een opslag. Jammer, ik mis hem. Ik weet nog niet of ik de vleugel meeneem naar mijn nieuwe werkkamer. Al dat gesjouw is niet goed voor zo'n ding. Verder hebben we als fractie heel veel spullen. Veel kunst, schilderijen, kastjes, boeken heel veel boeken, en ook veel wijn. We hebben de afgelopen dagen heel veel weggedaan want we gaan er in het nieuwe gebouw qua vierkante meters flink op achteruit. We hadden als Forum voor Democratie hier een heel mooie plek. Hoge plafonds en veel mooie herinneringen."