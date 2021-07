Alle zwangere vrouwen kunnen 13-wekenecho krijgen: 'Een mijlpaal'

Structurele afwijkingen

Vrouwen die zwanger zijn, kunnen nu al rond de 10-12 weken een echo krijgen. Maar dat is vooral om te bepalen hoe lang iemand zwanger is. Ook wordt er gekeken of de vrouw zwanger is van een eenling of meerling.

De 13-wekenecho kijkt ook naar structurele afwijkingen. "De techniek is anders voor deze echo en daarom moesten honderden echoscopisten extra worden opgeleid. Die opleidingen zijn nu afgerond", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.