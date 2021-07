Politici geschokt: 'Geen woorden voor'

Premier Rutte en minister Grapperhaus zitten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag voor overleg over het neerschieten Peter R. de Vries. Het is nog onbekend wat de situatie is van de misdaadverslaggever.

Schok door Den Haag

Het nieuws dat Peter R de Vries is neergeschoten zorgt voor een schok in politiek Den Haag. PvdA-leider Lilianne Ploumen schrijft op Twitter: 'Wat een onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws. Een aanslag op Peter R. de Vries, op de journalistiek en onze vrije samenleving. Mijn gedachten zijn bij Peter R. de Vries en zijn familie.'