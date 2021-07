Plannen Timmermans: hogere energierekening en einde aan benzineauto

Hogere rekening voor vervuilende energie

De gemiddelde doelstelling voor duurzame energie in de Europese Unie wordt verhoogd. Nu is het doel voor 2030 nog 32 procent, maar dat wordt verhoogd naar 38 a 40 procent. Dat betekent meer zonnepanelen en meer windmolens in alle Europese lidstaten. Ook biomassa is en blijft een duurzame energiebron, maar de eisen worden wel aangescherpt.

Daarnaast wil Timmermans de CO2-uitstoot, veroorzaakt door huizen of auto's, gaan beprijzen. Dat gaat niet via een rechtstreeks belasting voor automobilisten of huiseigenaren, maar via het kopen van uitstootrechten. Bedrijven, zoals energiebedrijven en tankstations moeten die uitstootrechten gaan kopen. Zij betalen voor de CO2-vervuiling en via dit systeem worden die bedrijven gedwongen om sneller te verduurzamen. Dat gaat gegarandeerd leiden tot hogere prijzen voor fossiele energie en fossiele brandstoffen.

Dit systeem, vergelijkbaar met de huidige emissiehandel voor de industrie, moet miljarden euro’s opleveren. Dat geld wordt in een sociaal klimaatfonds gestopt, om zo de inwoners van de lidstaten te helpen om elektrische auto's te kopen of hun huizen energiezuinig te maken.