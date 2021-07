CDA maakt draai: toch geen einde aan tabakslobby in Tweede Kamer

Volgens het CDA-Kamerlid is het wel goed dat er nogmaals gewezen wordt op de naleving van het anti-tabaksverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2005 ondertekende Nederland dat verdrag waarin staat dat overheden tabakslobbyisten zoveel mogelijk moeten weghouden van tabaksbeleid.

Teleurgesteld

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan is teleurgesteld dat haar motie het niet heeft gehaald. "Wel een internationaal verdrag ondertekenen, maar het niet uitvoeren. De geest van het verdrag is dat de tabakslobby niet actief binnengehaald mag worden. En dat lobbyisten geen enkele rol mogen hebben in de besluitvorming."

Zolang het contact zal blijven zullen lobbyisten Kamerleden blijven beïnvloeden, stelt het Volt-Kamerlid. Ze zegt dat ze doorgaat met haar strijd. "Hoe? Daar gaan we nog op broeden. Via de parlementaire weg loopt het nu vast maar onze strijd om een einde te maken aan de tabakslobbyisten gaat door."