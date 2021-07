Dringende oproep minister: ondernemers moeten coronaregels beter handhaven

Extra vergadering burgemeesters

Vanavond of morgenochtend is er een digitale vergadering van het Veiligheidsberaad over 'de actualiteiten en de toegangstesten'. Dat zegt een woordvoerster van het beraad. Dat betekent dat de burgemeesters bespreken hoe het verder moet nu er op een aantal plaatsen in het land uitbraken van corona zijn na een bezoek aan een discotheek of een feest.

Grapperhaus sluit aan bij de bespreking.