Tweede Kamer wil einde aan tabakslobby: 'Jaarlijks 20.000 doden door deze industrie'

Tabaksfabrikanten die Kamerleden brieven schrijven om prijsstijgingen van sigaretten tegen te gaan. Of een tabaksfabrikant die een lobby voert voor de e-sigaret. De lobby van tabaksfabrikanten gebeurt nog altijd op grote schaal, zegt antirookactivist en longarts Wanda de Kanter.

Jarenlange strijd

Volgens De Kanter heeft de tabaksindustrie door die lobby jarenlang veel invloed gehad op het rookbeleid. "En dat terwijl we naar een rookvrije generatie willen." Ze strijdt al jaren tegen deze lobby, en die strijd lijkt zijn vruchten af te werpen. D66 en Volt dienen vandaag een motie in om de tabakslobby definitief de kop in te drukken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat positief tegenover deze motie, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.