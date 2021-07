Thierry Baudet sleept YouTube voor de rechter – heeft hij kans van slagen?

Advocaat Douwe Linders staat Forum bij in het kort geding. "Onze inzet is dat YouTube alle fragmenten moet terugplaatsten. In het belang van het publieke debat. En nog belangrijker: de vrijheid van meningsuiting van politici."

'Censuur'

Het verwijderen is volgens hem een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. "Simpel gezegd: censuur", zegt Linders. "Het gaat hier om een politicus in de Tweede Kamer die een speech geeft. Het is in een democratische rechtstaat van het grootste belang dat Kamerleden kritisch kunnen zijn op overheidsbeleid en dat mensen dat ook kunnen horen."

Platformen als YouTube en Facebook zijn volgens Linders zo groot en dominant dat ze een belangrijke rol hebben in het publieke debat en het informeren van mensen. "Of je het nu met de inhoud eens bent of niet; de mening van een Kamerlid en fractieleider van een oppositiepartij kan niet zomaar verwijderd worden."