Woede in Kamer om uitspraken PVV over minister Kaag, GroenLinks verlaat debat

Vrij uitzonderlijk

Volgens politiek commentator Frits Wester is het heel uitzonderlijk dat een Kamerlid een debat verlaat vanwege opmerkingen van een ander Kamerlid. "Met dat weglopen wordt ook een politiek statement gemaakt', zegt Wester.

De sfeer in de Tweede Kamer is de laatste jaren verhard. "Het is lastig om scherp aan te geven wat wel of niet door de beugel kan. Gaat het bijvoorbeeld om een hard geformuleerde politieke mening of is het een verwerpelijke en onheuse persoonlijke aanval op een ander Kamerlid."