Kaag geeft toe: toch zelf commentaar geleverd op omstreden documentaire

'Voor iedereen beschadigend'

De rel rond de documentaire van Sigrid Kaag is voor alle betrokkenen beschadigend, zegt politiek verslaggever Floor Bremer: "Het is beschadigend voor Arie Slob omdat hij als minister van media de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Slob had namelijk eerder gezegd dat D66 geen betrokkenheid of invloed had gehad op de documentaire. Dat blijkt nu dus onwaar."

Ook Sigrid Kaag komt er gehavend uit omdat dit gedoe niet goed is voor haar imago. "Zo draagt ze geen autogordel in een dienstauto, klaagt ze over Kamerleden en drinkt ze champagne in Niger. Bovendien verwijst Kaag naar haar campagneteam voor de verantwoordelijkheid bij het ingrijpen. In de stukken valt te lezen dat ze daar zelf ook bij betrokken was."

"Maar het is vooral ook voor de VPRO beschadigend: de omroep claimt een onafhankelijk product af te geven, maar is gezwicht voor de wensen van D66 en het ministerie."