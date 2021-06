Sigrid Kaag over ingrijpen documentaire: 'Niet op mijn verzoek'

De verzoeken om delen van de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag aan te passen, werden niet door of namens haarzelf gemaakt. Dat zegt Kaag in een eerste reactie tegen RTL Nieuws. De D66-leider vindt het een fout dat ze zonder autogordel in een dienstauto te zien is. "Dat was een heel slecht voorbeeld", zegt ze. Ze heeft meteen geld overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland.

De website GeenStijl schreef gisteren over vrijgegeven mails waaruit blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 zich toch inhoudelijk bemoeiden met de film. Uit de stukken komt naar voren dat D66 moeite had met verschillende scenes. Champagne in Niger Zo was de partij niet tevreden met een scène waarin Kaag tijdens een werkreis naar Niger champagne drinkt bij aankomst. Ook beelden waarin Kaag klaagt over Kamerleden, leidde tot ontevredenheid bij het campagneteam. De verzoeken om delen aan te passen, werden niet door of namens haar zelf gemaakt, zegt Kaag vandaag. Lees ook: D66 had toch invloed op VPRO-documentaire over Sigrid Kaag Inbreuk op haar leven De D66-leider houdt vol dat er alleen van te voren 'werkafspraken' zijn gemaakt met de ploeg die haar lange tijd volgde. De documentaire Van Beiroet tot Binnenhof werd begin januari uitgezonden, er was meerdere jaren aan gewerkt. Ze hamert er vooral op dat ze de opnames een inbreuk vond op haar leven. "Ik wilde van die documentaire af." Ze baalt ook van het beeld dat ze zonder gordel in de dienstauto zit. De bekritiseerde documentaire schetst "niet altijd een flatteus beeld", meent Kaag. Sigrid Kaag over invloed op documentaire: documentairemakers hadden vrije toegang. De wijzingen die D66 en ministerie voorstelden wist ik niet. Dat was niet op mijn verzoek. Wat de documentairemakers daarmee deden was aan hen. #documentaire pic.twitter.com/Bx9vCz0bDs — floor bremer (@floorbremer) June 30, 2021