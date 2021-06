Examenleerlingen speciaal onderwijs in zak en as: 'Minister laat ons vallen'

Staatsexamen

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben. Er zijn 374 middelbare scholen met het onderwijstype. De meeste leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs doen staatsexamen. Zij doen net als de leerlingen op het reguliere onderwijs het centraal schriftelijke examen (CE), in mei/juni. Het verschil is dat leerlingen die staatsexamen doen pas daarna hun schoolexamens maken, het zogenaamde college-examen.

Dat is over het algemeen een mondeling examen, begin juli. Een leerling krijgt per gehaald vak een deelcertificaat. Deelcertificaten kunnen over meerdere jaren worden verspreid, zodat de belasting voor de leerling minder is. Uiteindelijk levert het een zelfde schooldiploma op als op het regulier onderwijs, waar alle examens doorgaans wel in hetzelfde jaar worden afgenomen.