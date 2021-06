Vrije dagen na overlijden kind of partner: Tweede Kamer wil rouwverlof in wet

Je kind of partner verliezen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen maar toch is er in de wet geen rouwverlof vastgelegd. De petitie van Marrit van Exel (53), die haar man en dochter verloor, om daar verandering in te brengen is al bijna 50.000 keer getekend. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een wettelijk rouwverlof.

De impact van verlies verdient meer aandacht op de werkvloer, vindt Marrit van Exel (53). Zij verloor haar man in 2011 en haar dochter in 2018. "Mijn werkgever was heel begripvol voor mijn situatie. Maar ik vond het wel gek dat er in de wet niets voor rouw was geregeld. Terwijl er wel heel veel is geregeld rond de geboorte van een kind." Om deze ongelijkheid gelijk te trekken, startte ze een petitie. Met succes. Marrit haalde genoeg handtekeningen op om rouwverlof op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Bekijk hier haar verhaal: Bekijk deze video op RTL XL Strijden De fracties van de SGP en GroenLinks strijden al langer om rouwverlof in de wet vast te leggen. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat een meerderheid van de Tweede Kamer daar ook voor voelt. Al verschillen de partijen nog wel over de manier waarop het verlof ingevuld moet gaan worden. In België krijgt iedereen na het overlijden van een dierbare straks tien dagen rouwverlof. "Of het verlof in Nederland ook zo lang wordt, moeten we later bepalen. Maar het gaat ons om er om dat er een wettelijke verlofregeling komt", zegt Chris Stoffer van de SGP. Chris Stoffer, Kamerlid voor de SGP. Miskraam De SGP strijdt, samen met GroenLinks, al langer voor een wettelijk verlof. Het verlof kunnen werknemers opnemen als ze hun vader, moeder of partner verliezen. Maar het is ook bedoeld voor iemand die te maken heeft met een miskraam. "Omdat er nu niets is geregeld in de wet nemen werknemers vaak vakantiedagen op. Of melden ze zich ziek", zegt Stoffer. "Zowel de werknemer als de werkgever hebben er voordeel bij als het wettelijk wordt vastgelegd." Lees ook: SGP wil rouwverlof op het werk, maar verdrietige collega heeft meer nodig Vrij om te bepalen Werknemers zijn vrij om te bepalen of ze het verlof ook daadwerkelijk gebruiken. Het SGP-Kamerlid verloor zelf op zijn dertiende zijn moeder. "Mijn vader werkte bij een internationaal bedrijf en vond het juist fijn om snel na de begrafenis van mijn moeder weer aan het werk te gaan. Voor hem was het goede afleiding. Als mensen liever wel gaan werken is dat natuurlijk ook goed. Maar door het wettelijk vast te leggen wordt rouw in ieder geval bespreekbaar." Volgens Stoffer is de periode na een overlijden niet alleen zwaar vanwege het verdriet. "Er moet ook veel geregeld worden. Denk aan alle administratie die bij een overlijden komt kijken." Lees ook: Diversiteit op de werkvloer is goed voor de zaak (en voor iedereen haalbaar) In de knel na rouw Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat mensen die een dierbare verliezen, nogal eens in de knel komen met werk. Een op de tien krijgt een burn-out en een op de vijf zegt te weinig steun te krijgen van hun werkgever. Demissionair minister Wouter Koolmees kondigde eerder al een onderzoek aan naar rouw op het werk. Kamerlid Stoffer is positief: "Ik hoop echt dat volgend jaar zomer rouwverlof in onze wet staat."