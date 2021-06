Hoekstra valt Wilders aan over kwestie-Graus in verhit formatiedebat

Een woedende Kaag noemde de beschuldigingen 'verachtelijk'. "U weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. U zult kelderen in de peilingen, u verdient het niet." VVD-leider Mark Rutte had Wilders eerder in het debat al aangesproken op zijn opmerkingen.

Geert Wilders-show

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde de uitspraken over zijn fractiegenoot Bouchallikht 'onacceptabel'. Hij vindt dat Wilders eerst orde op zaken moet stellen in zijn eigen fractie in de affaire rondom Graus. Later in het debat hekelde Klaver de 'vertoning' van Wilders.

"Dit is niet de grote Geert Wilders-show, wie het leukste kan debatteren, wie het meest spitsvondig is of het agressiefst kan zijn."