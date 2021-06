Koortsachtige overleggen binnen CDA na vertrek Omtzigt: 'Gebeurtenis doet pijn'

Pijn

"Wat er is gebeurd, doet pijn. We herkennen ons lang niet in alles wat Omtzigt schrijft, maar er staan ook veel dingen in zijn document die wél kloppen. Dat er geen onderling vertrouwen is en dat de partij geen verhaal heeft. Daarover willen we in gesprek. En we willen ook opheldering over het sponsorgeld."

De CDA'er pleit verder voor een lijmpoging met Omtzigt. CDA-leider Wopke Hoekstra zei daar vandaag het volgende over: "Als het nog te repareren is, dolgraag, maar dat heb ik helaas niet in mijn eentje in de hand. Daar heb je twee partijen voor nodig."