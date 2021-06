CDA-top: 'Nota is door Pieter Omtzigt op persoonlijke titel gemaakt'

"De passages in het document over Pieter Omtzigt zijn CDA-onwaardig en daar neem ik als voorzitter met kracht afstand van", vervolgt Van Rij.

Keiharde verwijten

CDA-Kamerlid Omtzigt heeft in het vertrouwelijke document harde verwijten gemaakt aan het adres van zijn partij. Via dagblad De Limburger kwam het document naar buiten. De 76 pagina's tellende nota is geschreven door Omtzigt voor de commissie-Spies. Die commissie doet onderzoek naar de interne lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA.

Commissievoorzitter Liesbeth Spies laat aan Van Rij weten dat het genoemde stuk nog niet door de commissie is besproken en dat het uitgesloten is dat het stuk vanuit de leden van deze commissie is verspreid.