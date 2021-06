Vernietigende nota van Pieter Omtzigt legt bom onder CDA

Overspannen thuis

Omtzigt zit al een paar maanden overspannen thuis. Hij liet eind mei weten dat hij nog maanden langer uit de roulatie zal zijn. Zowel Omtzigt als CDA-leider Hoekstra zijn niet bereikbaar voor commentaar.

'Uitermate slecht voor het CDA'

"Deze mengeling van politieke en persoonlijke frustraties van Pieter Omtzigt is uitermate slecht voor het CDA", zegt politiek commentator Frits Wester. "Dat dit nu zo naar buiten komt is voor CDA-leider Wopke Hoekstra uitermate lastig en dit bemoeilijkt ook de positie van het CDA in de formatie. Want het CDA zal in de ogen van andere partijen eerst orde op zaken moeten stellen in eigen huis, voordat de partij kan beginnen aan ons nationaal huis."

Wester besluit: "Rest de vraag: wat wil Pieter Omtzigt nu precies zelf? Met dat antwoord kan Omtzigt niet te lang wachten." PVV-leider Geert Wilders heeft al aangegeven dat hij een debat wil over wat dit voor gevolgen heeft voor de formatie.