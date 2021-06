Formatie 80 dagen bezig: Klaver ziet 'voorzichtig stapje', Hoekstra terughoudend

De kabinetsformatie verloopt moeizaam. Informateur Mariëtte Hamer liet vorige week al weten dat ze meer tijd nodig heeft om tot een advies te komen over een nieuw kabinet. De verkiezingen waren op 17 maart. 'Grote winnaars' VVD en D66 willen allebei met het CDA regeren, maar verschillen van mening over hoe de rest van de coalitie eruit moet komen te zien. D66 ziet graag de linkse partijen PvdA en GroenLinks aanschuiven, maar daar voelen CDA en VVD beduidend minder voor.

Koppeltjes

Vandaag moesten de partijen zich in koppeltjes melden bij de informateur. Het eerste koppel was Jesse Klaver (GL) en Wopke Hoekstra (CDA). De CDA-leider vertelde na het 'goede gesprek' dat zijn eerdere boodschap niet is veranderd. "Er zijn best een paar overeenkomsten, maar de verschillen zijn aanzienlijk."

Helemaal uitsluiten doet hij GroenLinks ook niet. De GroenLinks-leider wil wel verder praten met CDA-leider Wopke Hoekstra. "Dat smaakt naar meer."