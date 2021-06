Eerste politieagenten volgend jaar met stroomstootwapen de straat op

Het was een omstreden besluit: moeten agenten in Nederland rond gaan lopen met een stroomstootwapen in hun uitrusting? Een stroomstootwapen kan mensen vanaf een afstand een paar seconden verlammen. Voorstanders, zoals de politie, zien als grote voordeel dat het de-escalerend kan werken: dreigen met een stroomstootwapen blijkt vaak al voldoende om een gevaarlijke situatie onder controle te krijgen.

Tegenstanders, zoals Amnesty International, zien dat anders. Zij zien dat het wapen ook gezondheidsrisico's met zich meebrengt, helemaal als het direct op het lichaam wordt gebruikt, het zogenaamde 'stunnen'.