17 miljard nodig om ambitieus woningbouwplan te realiseren

Dit blijkt uit een brief van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Zonder de miljardensubsidie kunnen er maar 556.200 huizen worden gebouwd, berekende Rebel Strategy & Development in opdracht van het ministerie.

Ambities

De brief van Ollongren kan worden gezien als een soort overdracht aan het volgende kabinet. Ollongren concludeert dat zij ervoor heeft gezorgd dat er bij gemeenten op dit moment plannen liggen voor de bouw van 961.300 woningen in de periode tot 2030. Maar lang niet alle plannen zijn hard en realisatie hangt dus af van overheidssteun.

Stikstof

Ollongren is tevreden over het tempo van de woningbouw op dit moment. De vrees was dat de stikstofcrisis de bouw van huizen ernstig zou vertragen, maar dat blijkt vooralsnog niet het geval. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 21.000 nieuwe huizen opgeleverd. Dat is aanzienlijk meer dan in het zelfde kwartaal in de voorgaande jaren.