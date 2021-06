Coronaregels? Op veel plekken lijkt het weer net als vroeger

'Volhouden is moeilijk'

De boodschap van experts is belangrijk in het al dan niet naleven van de regels, zegt hoogleraar Paul van Lange van de Vrije Universiteit. "Nu Gommers dit zo zegt, zullen veel mensen dit aangrijpen om weer wat lakser te worden." Ook Van Lange ziet het om zich heen gebeuren. "De sfeer is deze dagen uitgelaten."

Van Lange snapt wel dat dit gebeurt: "We hebben heel lang moeten wachten om weer leuke dingen te doen. De behoefte is zo groot. We zijn er klaar mee. Daarom is het volhouden zo moeilijk."