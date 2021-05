Tv-schermen tijdens EK voetbal? Burgemeesters zijn er nog niet over uit

Voet bij stuk

Grapperhaus herhaalde vandaag zijn woorden. "Schermen neerzetten is vragen om toeloop van publiek", zei hij na het kabinetsoverleg over corona. Hij benadrukt dat er vorige week tijdens het overleg met de burgemeesters 'uitvoerig over is gesproken, bijna iedereen was het eens. Dat moeten we niet doen'. De schermen zijn al verboden in de wet.

Het EK begint op 11 juni, de finale is op 11 juli. Het is niet uitgesloten dat op een later moment in het toernooi er meer mogelijk is, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona. In elk geval 'de poulefase doen we in kleiner gezelschap', zegt Grapperhaus.