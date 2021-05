Tweede AstraZeneca-prik kan sneller, maar onduidelijk of dat ook gebeurt

Momenteel wordt er nog twaalf weken aangehouden tussen de eerste en tweede prik. Maar die periode kan dus flink korter. Nu kunnen alle huisartsen de tweede prik uiterlijk eind juni toedienen. De GGD'en proberen dat al voor 20 juni te doen, zei de minister. De levering aan de huisartsen wordt daarvoor versneld.

Advies aan Gezondheidsraad

Minister De Jonge had de Gezondheidsraad gevraagd wat de 'optimale interval' is tussen de eerste en tweede prik. De Gezondheidsraad adviseerde eerder om twaalf weken aan te houden om twee redenen. Er was weinig vaccin beschikbaar en door twaalf weken tussen de eerste en tweede prik aan te houden, konden er sneller meer mensen een eerste prik krijgen.

Volgens De Jonge maakt het qua bescherming niet uit als de tweede prik sneller op de eerste volgt.

Afspraken al gepland

De Landelijke Huisartsen vereniging (LHV) zegt in een reactie dat nog moet blijken of huisartsen de tweede prikken ook echt sneller gaan zetten, omdat alle afspraken voor de tweede prikken al gepland zijn. "Praktijken die dat willen, kunnen de afspraken naar voren halen. Maar het is geen verplichting", zegt een woordvoerder. "Bovendien is het maar de vraag of de leveringen van het vaccin toereikend zijn, het komt nog steeds in blokjes binnen."

Wel zegt de vereniging dat de huisartsen blij zijn met de flexibiliteit die ze nu krijgen. "Bijvoorbeeld omdat ook mensen die in huisartsenpraktijken werken, zomervakantie willen."