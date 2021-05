Minister De Jonge: 1 prik moet in hele EU genoeg zijn voor coronareispas

Gratis of niet ?

Belangrijk punt van onderhandelingen over het coronapaspoort is of de coronatest voor de reis gratis is. Het Europees Parlement wilde dat per se, maar Nederland en andere lidstaten vonden niet dat Brussel dat bepaalt. In een aantal lidstaten zijn al gratis testen aangekondigd en inmiddels is ook de Nederlandse Tweede Kamer voor een gratis test.