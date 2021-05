Minister Grapperhaus waarschuwt over negeren regels terras: 'Doe het nou niet'

Zelf heeft de demissionair minister nog niet op het terras gezeten (want: 'te druk') maar hij erkent dat de regels voor het terrasbezoek niet altijd goed worden nageleefd. "Ik zie ook foto's van terrassen en dan stel ik wel mijn vraagtekens", erkent Grapperhaus.

Zaken op orde

Dat is niet goed, vervolgt de minister. Komende week wil Grapperhaus met de burgemeesters van de veiligheidsregio's praten over het handhaven van de terrasregels. De minister wijst erop dat het de allereerste verantwoordelijkheid is van de horeca-eigenaren. "De ondernemers moeten er in eerste instantie op toezien dat het goed geregeld is en dat de zaken op orde zijn."

Hoeveel boetes er zijn uitgedeeld, weet hij nog niet. "Dit weekend krijg ik daarover de cijfers." Ondertussen waarschuwt Grapperhaus: "Houd je aan de regels."

Strenge regels

Voor terrassen geldt de regel dat er maximaal twee mensen uit verschillende huishoudens aan een tafeltje mogen zitten. Ook moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. En er mogen maximaal 50 mensen op één terras.

Als zaken zich niet aan de regels houden, kunnen burgemeesters terrassen beboeten of in het uiterste geval sluiten.